سنودن يرد على نبأ موافقته على دفع أكثر من 5 ملايين دولار للحكومة الأمريكية

نفى إدوارد سنودن، الضابط السابق في وكالتي الاستخبارات المركزية الأمريكية والأمن القومي، ما أعلنته شبكة "CNN" من أنه وافق على دفع أكثر من 5 ملايين دولار للسلطات الأمريكية.

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وكتب سنودن على حسابه في "تويتر" قائلا: " نقلت CNN المعلومات بطريقة خاطئة. هذه ليست تسوية، ولم أوافق على ذلك. القرار في هذه القضية بشأن الرقابة غير قابل للتنفيذ، طالما أتواجد خارج البلاد، لكن على أي حال، لم يكن لدي في أي وقت مثل الأموال".

وكانت شبكة "CNN" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن سجلات المحكمة، أن سنودن وافق على دفع أكثر من 5 ملايين دولار للحكومة الأمريكية، عن عائدات كتابه الذي صدر العام الماضي بعنوان "سجل دائم" وأنشطة أخرى قام بها، لافتة إلى أن السلطات الأمريكية تصر في دعواها ضد سنودن على أن جميع عائدات بيع ونشر كتاب الضابط السابق في أجهزة الاستحبارات الأمريكية، هي من حق الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات