بالفيديو.. مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يغادر القاعة خلال كلمة أردوغان

انسحب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، من القاعة أمس الثلاثاء خلال كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للمنظمة العالمية.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يظهر أردان وهو يقوم من مقعده ويخرج من القاعة خلال بث كلمة أردوغان المسجلة التي تضمنت انتقادات شديدة اللهجة لسياسات تل أبيب تجاه الفلسطينيين.

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שגריר ישראל לאו"ם, גלעד ארדן

עזב את מליאת העצרת הכללית של האו"מ בזמן נאום ארדואן:@giladerdan1 השגריר

״לעולם לא אוותר על הכבוד של ישראל!יצאתי מיד לאחר שארדואן האנטישמי החל לנבל את פיו נגד נוכחותנו בירושלים ובמקומות הקדושים

ולהמציא שקרים בזויים על "דיכוי" הפלשתינים". pic.twitter.com/iPmvvQDapR — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 22, 2020

وخاصة، وصف أردوغان في كلمته استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه "جرح دام في جسد الإنسانية"، وقال إن تل أبيب "مدت يدها القذرة" إلى مدينة القدس.

في المقابل، شن أردان، في معرض تعليقه على كلمة أردوغان، هجوما مضادا على الرئيس التركي، واصفا إياه بأنه "ديكتاتور وقاتل الأكراد"، وحمل أنقرة المسؤولية عن إبادة الأرمن والتعاون مع حركة "حماس" الفلسطينية.

وقال المندوب الإسرائيلي، حسب ما نقلت عنه صحيفة "جيروزاليم بوست": "يواصل أردوغان الإدلاء بأكاذيب وتصريحات معادية للسامية بحق إسرائيل، ومن المهم أن يعرف العالم المعايير المزدوجة التي يتبعها على مدى سنين".

المصدر: وكالات