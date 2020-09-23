سلوفاكيا تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

أعلنت سلوفاكيا، اليوم الأربعاء، عن أعلى حصيلة يومية لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد -19 منذ بدء تفشي الوباء ، مسجلة 338 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب وزارة الصحة: "تم تسجيل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبقي عدد حالات الوفيات على حاله".

إقرأ المزيد

وبحسب الوزارة ، يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 7269 حالة، تعافى منها 3888، مع 41 حالة وفاة.

وتواصل أعداد ضحايا تفشي وباء كورونا حول العالم ارتفاعها المطرد، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات 970 ألفا، فيما تم تسجيل نحو 32 مليون إصابة حتى الآن.

المصدر: وكالات