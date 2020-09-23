غانتس: تفوق إسرائيل العسكري أمر حيوي لأمن المنطقة وواشنطن ملتزمة بحمايته

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن قناعته بتمسك واشنطن بالدفاع عن تفوق الدولة العبرية العسكري في الشرق الأوسط، واصفا الولايات المتحدة بأنها "مرساة استقرار في المنطقة".

وذكر غانتس في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" فجر اليوم الأربعاء أنه عقد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين كبار، بينهم وزير الدفاع مارك إسبر، وكبير مستشاري الرئاسة الأمريكية جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين، ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي.

Ending a string of meetings in Washington with heads of the US defense establishment, incl. senior advisor to POTUS, @jaredkushner, Defense Secretary @EsperDoD, national security advisor, @robertcobrien and CJCS, Gen.Mark Millley. pic.twitter.com/gSUf2SWZrU — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) September 22, 2020

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه بحث مع المسؤولين الأمريكيين "سبل استخدام الفرص الإقليمية في التصدي للقوى المزعزعة للاستقرار"، وتابع: "الولايات المتحدة مرساة للاستقرار الإقليمي، ودولتانا ملتزمتان بتعزيز التعاون، مع الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري، ما يمثل أمرا حيويا بالنسبة لأمن المنطقة".

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ويأتي ذلك على خلفية تقارير تتحدث عن نية الولايات المتحدة إبرام صفقة لبيع أسلحة متطورة، منها مقاتلات "إف-35" إلى الإمارات.

وفند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأنباء عن موافقته على الصفقة المحتملة مع الإمارات كشرط من الشروط المطروحة من قبل أبوظبي لإبرام اتفاق السلام مع تل أبيب، بعد أن أثارت هذه التقارير جدلا واسعا في إسرائيل، حيث حذر بعض المسؤولين الكبار، بينهم غانتس، من أن الصفقة المحتملة ستهدد تفوق تل أبيب العسكري في المنطقة.

المصدر: RT