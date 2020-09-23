ألمانيا تفتح تحقيقا بخصوص صناعة تعليب اللحوم في البلاد

قالت الشرطة الألمانية إنها فتشت أكثر من 40 منزلا وشركة في 5 ولايات ألمانية صباح الأربعاء، في إطار تحقيق في نقل عمال أجانب بشكل غير قانوني إلى البلاد للعمل في صناعة تعليب اللحوم.

وقال متحدث باسم الشرطة الفيدرالية إن الشرطة تسعى لاستجواب أكثر من 80 عاملا أجنبيا، معظمهم من دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي، مثل أوكرانيا وبيلاروس.

وأضاف المتحدث أن في مركز التحقيق شركتين يشتبه في قيامهما بإحضار العمال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني لتشغيلهم في وظائف لتعليب اللحوم، وهناك 10 من المشتبه بهم الرئيسيين.

وتعرض قطاع تعليب اللحوم في ألمانيا لانتقادات هذا العام بسبب الاستخدام الواسع النطاق للعمال المهاجرين، حيث يشتبه في أن أماكن الإقامة الضيقة لهؤلاء العمال المهاجرين، وضعف الرقابة الصحية يعملان على تسريع تفشي فيروس كورونا المحلي.

المصدر: رويترز