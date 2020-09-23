السفارة الروسية ترد على مطالبة السلطات الألمانية بالتحقيق فيما حدث مع نافالني

ردا على طلب ألمانيا فتح تحقيق بشأن ما حدث مع الناشط والمعارض أليكسي نافالني، قالت السفارة الروسية في برلين إنه على السلطات الألمانية تسليم الأدلة ونتائج الفحوص لفتح تحقيق جنائي.

وقال السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيتشايف، في مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونغ": "يقولون إن السلطات الروسية يجب أن تجري تحقيقا في روسيا، حول مزاعم استخدام لمواد كيميائية. نحتاج إلى عينات من الفحوص (التي جرت في ألمانيا لنافالني) حتى يتسنى لنا بدء تحقيق جنائي. وفقا للقانون، لا يمكننا بدء تحقيق في جريمة بدون أدلة".

وأشار نيتشايف إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الروسية بدأت بالفعل تحقيقا أوليا في الحادث، مضيفا: "فحصوا أشياء كثيرة وتحدثوا مع موظفي الفندق والمستشفى والمطار".

وأكد السفير الروسي أن هناك حاجة إلى أدلة ملموسة لإجراء تحقيق كامل، مشيرا إلى أن "برلين لا ترغب في التعاون مع موسكو بشأن حادثة نافالني".

كما أكد على أن روسيا لا تقبل الإنذارات والتهديدات بفرض عقوبات ضدها.

المصدر: نوفوستي