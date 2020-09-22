ضجة في إسبانيا إثر إشراف مغربية محجبة على زواج سيدتين مثليتين (صور)

أثار ترؤس المستشارة المغربية دعاء ميسون لمراسم عقد قران امرأة على امرأة أخرى في بلدية مدريد الكثير من الجدل بإسبانيا.

وقال موقع "هسبريس" إن ميسون، الموظفة المغربية في البلدية، أثارت الانتباه بسبب حجابها الذي كانت ترتديه طوال مراسم الزواج، معتبرة أن "هذا الحفل يشكل مناسبة للمساهمة في النقاش حول قيم الديمقراطية والمواطنة".

For the first time in #Madrid a #Muslim councilwoman, wearing a hijab, officiated on Friday a #LGTB wedding and declared herself proud of it. @MaysounDouas, member of a left-wing party, said her gesture will promote debate among Muslims on democracy & citizenship values. #İslampic.twitter.com/1dQVOUELuM — Ignacio Cembrero (@icembrero) September 19, 2020

ونقل الموقع عن ميسون قولها: "كنت فخورة بالاحتفال بعقد هذا الزواج الذي يعتبر أول عقد زواج لي كمستشارة. حتى في الأوقات الصعبة، مثل هذه التي نمر بها، هناك دائما وقت للحب".

Hoy he tenido el orgullo de celebrar mi primera boda civil como concejala. Y es que, hasta en momentos difíciles, como los que vivimos, siempre queda tiempo para el amor. ¡Felicidades a las recién casadas! pic.twitter.com/Fk41PPJ3cN — Maysoun Douas (rethinking present 4 future 🔬) (@MaysounDouas) September 18, 2020

ولفتت إلى أن المشاركين في حفل الزفاف تفاجؤوا عند رؤيتها، مضيفة: "لم يعرفوا أنني الشخص الذي سيدير حفل الزفاف، لكنهم تفاعلوا جيدا عندما كنا نتحدث ونجهز كل شيء قبل الحفل. أخبرتهم أنني متحمسة جدا لتنظيم حفل الزفاف واتفقنا على ذلك أيضا".

وشكل هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ مدينة مدريد، فهذه المرة الأولى التي تترأس فيها مواطنة مسلمة، وهي ترتدي الحجاب، حفل زفاف لشخصين مثليين.

المصدر: وسائل إعلام مغربية وإسبانية