فرنسا.. أكثر من 10 آلاف إصابة و78 وفاة جديدة بفيروس كورونا

رصدت فرنسا 78 حالة وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 31416، وأوضحت أن المتوسط الأسبوعي يبلغ 60 حالة في اليوم.

وحسب بيانات الوزارة فقد بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس 10008 حالة اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة السادسة في 12 يوما، وبارتفاع بأكثر من 4 آلاف حالة عما تم تسجيله أمس الاثنين (5298 حالة) بينما كانت الإصابات أول أمس مقاربة لما تم إعلانه اليوم (10569 حالة) بينما وصلت الإصابات يوم السبت إلى (13498 حالة) يوم السبت.

ووفق البيانات المسجلة اليوم يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 468069 حالة.

المصدر: وكالات