"رويترز": شركة النفط الفنزويلية تبيع شحنة من الخام لإيران

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة، بدأت في تحميل ناقلة ضخمة ترفع العلم الإيراني بشحنة من الخام الفنزويلي الثقيل للتصدير.

وقال المصدر في حديث للوكالة، اليوم الثلاثاء، إنه من المنتظر أن تشحن الناقلة ما يصل إلى مليوني برميل من خام فنزويلي ثقيل في طريق عودتها في عملية بيع اتفقت عليها شركة النفط الفنزويلية وشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة.

وأضاف المصدر أنه لم يتقرر بعد موعد الإبحار أو الوجهة التي ستتجه إليها الناقلة.

ووفقا لوثائق لشركة النفط الفنزويلية، فإن ناقلة النفط العملاقة التي ترفع العلم الإيراني وصلت إلى ميناء خوسيه النفطي في فنزويلا هذا الشهر حاملة 2.1 مليون برميل من المكثفات اِلإيرانية للاستخدام في تخفيف إنتاج فنزويلا من النفط الثقيل جدا.

وتسعى واشنطن لعرقلة التجارة بين إيران وفنزويلا، وصادرت الولايات المتحدة أكثر من مليون برميل من الوقود الإيراني بينما كانت في طريقها إلى فنزويلا في يوليو الماضي.

المصدر: "رويترز"