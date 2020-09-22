إسبانيا.. 21 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت إسبانيا 21 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد ارتفع إلى 30904 حالات، بينما ارتفع العدد التراكمي للإصابات بالفيروس اليوم الثلاثاء بمقدار 10800 شخص عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 682267.

وشمل ذلك 3125 حالة تم تشخيصها في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتميل الأرقام اليومية إلى أن تكون أعلى بكثير بعد تحديث إحصاء العدوى بأثر رجعي، وتجاوز الإصابات حاجز العشرة آلاف يوميا معظم الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز