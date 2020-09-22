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الرئيس الصيني: لقاحتنا ضد كورونا ستكون متاحة في كل أنحاء العالم

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الرئيس الصيني: لقاحتنا ضد كورونا ستكون متاحة في كل أنحاء العالم
Reuters UNITED NATIONS
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يلقي كلمة عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد التي ستنتجها بلاده، متاحة في كل أنحاء العالم باعتبارها سلعا عامة عالميا.

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وقال شي جين بينغ، في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم يجب أن يتبع إرشاد العلم في مكافحة فيروس كورونا مع تثبيت الدور القائد لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة الجائحة، داعيا كل الدول إلى إبداء التضامن والتوحد بهذا الهدف.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده طورت عدة لقاحات محتملة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، قائلا إنها دخلت المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية.

وشدد على أن الصين ستجعل لقاحاتها ضد فيروس كورونا متاحة في كل أنحاء العالم باعتبارها سلعا عامة عالميا، مبينا مع ذلك أنه سيتم إعطاء الأولوية في هذا المجال للدول النامية.

وأكد على ضرورة عدم تسييس قضية فيروس كورونا، مبينا أن هذه الجائحة ليست الأخيرة التي يواجهها العالم، داعيا كل الدول إلى توحيد جهودها وعدم الوقوع في فخ نزاع الحضارات.

كما أعلن شي جين بينغ أن بلاده ستخصص 50 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للتجاوب مع جائحة فيروس كورونا في المجال الإنساني.

المصدر: وكالات

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