13 فائزا بجائزة نوبل للاقتصاد يعلنون دعمهم لبايدن

أعلن 13 خبيرا حازوا على جائزة نوبل في الاقتصاد دعمهم لجو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة.

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وقال الخبراء الاقتصاديون في رسالة التأييد التي نشرتها حملة بايدن اليوم الثلاثاء وحملت توقيعاتهم، إنهم يدعمون الخطة الاقتصادية للمرشح الديمقراطي، لافتين إلى أنها ستؤدي إلى "نمو اقتصادي أسرع، وأكثر قوة وإنصافا".

وجاء في الرسالة: "في حين أن لكل واحد منا رؤيته المختلفة لتفاصيل السياسات الاقتصادية المتنوعة، غير أننا نؤمن بأن خطة بايدن الاقتصادية الشاملة ستحسن من صحة أمتنا، واستثماراتها واستدامتها ومقاومتها وفرص التوظيف فيها، كما أنها ستكون أفضل بكثير من سياسات دونالد ترامب الاقتصادية غير المجدية".

وتشهد الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر المقبل انتخابات رئاسية هي الـ50 في تاريخ البلاد.

المصدر: The Hill