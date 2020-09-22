وكالة: أحمد داود أوغلو يدعو لإبرام اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة مع مصر

شدد رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، الثلاثاء، على ضرورة إبرام اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة بين أنقرة والقاهرة.

وأوضح داود أوغلو، في تصريحات صحفية، أن تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي على البحر المتوسط بين بلدان المنطقة.

وقال: "يجب إبرام اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا ومصر، فالسبيل لتجنب خريطة إشبيلية هو إبرام تلك الاتفاقية".

وأكد داود أوغلو أنه لا يزال ضد الانقلاب في مصر، مستدركا بالقول: "ولكن يجب السير بالدبلوماسية".

و"خريطة إشبيلية" وضعها عام 2000 أستاذ الجغرافيا البحرية والبشرية في جامعة إشبيلية بإسبانيا خوان لويس سواريز دي فيفيرو، استنادا إلى وجهة نظر اليونان وقبرص الرومية.

وبحسب "دي فيفيرو" تعتبر حدود المنطقة التي تقول اليونان إنها الجرف القاري التابع لها في بحر إيجة والمتوسط، وكذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أعلنتها الإدارة القبرصية الجنوبية عام 2004، الحدود الرسمية للاتحاد الأوروبي.

المصدر: الأناضول