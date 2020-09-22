الرئاسة التركية: أنقرا وأثينا مستعدتان لاستئناف المحادثات حول شرق المتوسط

أكدت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، استعداد أنقرة وأثينا لاستئناف المحادثات الاستكشافية لحل الخلافات بين الدولتين في شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة.

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وجاء في بيان للرئاسة التركية أن القمة التي جمعت اليوم، عبر الفيديو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، "ناقشت مستجدات الأوضاع في شرق المتوسط وأكدت استعداد تركيا واليونان للشروع بمحادثات استكشافية".

وأضاف البيان أن أردوغان دعا إلى ضرورة "الحفاظ على الزخم النسبي الرامي لخفض التوتر.. وتفعيل قنوات الحوار عبر خطوات متبادلة".

كما أكد أردوغان، وفقا للرئاسة التركية، دعم أنقرة لجهود الوساطة الألمانية، إضافة إلى تأكيده على أن الخطوات التي ستقوم بها اليونان مهمة لإطلاق المحادثات.

وقال الرئيس التركي أيضا أن بلاده حافظت على هدوئها رغم التشويش الذي قامت به "بعض الأطراف".

كما عبر الرئيس التركي، بحسب البيان، "عن ثقته بإمكانية اتخاذ قرارات بناءة في مؤتمر إقليمي (حول شرق المتوسط) بمشاركة جميع الأطراف وبينهم القبارصة الأتراك".

وأشارت الرئاسة التركية أيضا إلى أن الاجتماع القادم لقادة الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس والجمعة، مهم لمستقبل العلاقات التركية الأوروبية، مؤكدة أهمية دور الاتحاد الأوروبي في تخفيف التوتر ودعم الحوار.

المصدر: الأناضول + RT