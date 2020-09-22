"فيسبوك" يعد باتخاذ "خطوات مناسبة" في حال حدوث فوضى إثر الانتخابات الأمريكية

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها ستتخذ "إجراءات حازمة واستثنائية" لتحديد توزيع المحتوى عبر منصتها في حال أفضت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل إلى "فوضى" أو اضطرابات.

وفي تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، قال نيك كليغ، مدير قسم السياسة والإعلام بالشركة، أن "فيسبوك" قد وضعت عددا من الإجراءات الهادفة إلى احتواء تداعيات "الاضطرابات الاجتماعية" المحتملة، والتقليل من "المعضلات السياسية" التي يمكن أن تثار نتيجة وجود فارق زمني بين فرز الأصوات في مكاتب الاقتراع ومعالجة النتائج التي تم إرسالها عبر البريد.

وتابع المسؤول: "نملك عددا من الخيارات المتاحة في حال تطور الأحداث وفق سيناريو فوضوي جدا أو عنيف، وهذا أسوا شيء"، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.

ورفضت "فيسبوك" الإفصاح عن تفاصيل خططها الخاصة بمراقبة المحتوى المتعلق بالانتخابات المقبلة، وذلك حرصا منها على منع مخالفين من إمكانية الاستفادة من تلك المعلومات بشكل أو بآخر.

وفي وقت سابق، تنبأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقوع مشاكل كبيرة من قبل الديمقراطيين خلال فترة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث ستدور "المعركة"، في 3 نوفمبر، بين الجمهوري ترامب، ومنافسه الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

المصدر: نوفوستي