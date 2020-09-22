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العثور على جثة صحفي أمريكي من أصول روسية في اسطنبول

أخبار العالم

العثور على جثة صحفي أمريكي من أصول روسية في اسطنبول
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أندريه فلتشيك
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تحقق الشرطة التركية في ملابسات مصرع، أندريه فلتشيك، الصحفي الأمريكي من أصول روسية، الذي تم العثور على جثته داخل سيارته في اسطنبول، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت قناة NTV التركية.

وذكرت القناة أن فلتشيك (57 عاما) وصل إلى اسطنبول مع زوجته وسائقين من ولاية سامسون بشمال تركيا. وعند وصولهم إلى الفندق بحي قره كوي، الذي اختاروه للإقامة فيه، حاولت زوجة فلتشيك إيقاظه وهو نائم في السيارة، لكن لم يستجب، وأكد فريق طبي تنقل إلى المكان وفاة الرجل.

وبعد حصوله على الجنسية الأمريكية، عمل فلتشيك، الذي ولد في مدينة لينينغراد السوفيتية (بطرسبورغ حاليا)، كمراسل حربي في عدد من مناطق العالم، منها البوسنة والهرسك، وتيمور الشرقية وسريلانكا، والكونغو الديمقراطية.

المصدر: نوفوستي

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