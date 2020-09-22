مستشار خامنئي: الدول العربية المطبعة مع إسرائيل صغيرة والذريعة هي "الأمن"

قال يحيى صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، إن دولا عربية صغيرة طبعت علاقاتها مع إسرائيل، بذريعة "المشاكل الداخلية" ورغبتها في إنقاذ الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف صفوي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن "إيران تحولت من قوة وطنية إلى قوة إقليمية وصل نفوذها وعمق دفاعها الاستراتيجي حتى البحر". المتوسط.

وأكد صفوي، أن الوزن الجيوسياسي لإيران "ازداد خلال العقود الأربعة الماضية فيما باتت أمريكا وإسرائيل أكثر ضعفا".

وتابع المستشار العسكري للمرشد الإيراني قائلا : "دول عربية صغيرة طبعت علاقاتها مع إسرائيل لأنها تعاني من مشكلات داخلية وتريد إنقاذ (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو.. أمريكا تريد نهب مليارات الدولارات من الإمارات والبحرين بذريعة ضمان أمنهما".

ولفت المستشار بأن شعوب المنطقة ترفض التطبيع مع إسرائيل و"نتوقع موجة جديدة من احتجاجات الصحوة الإسلامية مستقبلا".

المصدر: RT