إلغاء زيارة ظريف إلى تركيا والسفارة القطرية تنفي علمها بعقد لقاء ثلاثي تركي إيراني قطري

نفت السفارة القطرية في أنقرة علمها بوجود لقاء ثلاثي تركي قطري إيراني يخطط لعقده في تركيا، نافية في الوقت ذاته وجود زيارة مجدولة لوزير خارجية قطر إلى تركيا في هذا التوقيت.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مكتب الإعلام في السفارة القطرية بأنقرة، اليوم الثلاثاء، تعليقا على أنباء عقد اللقاء الثلاثي، قوله :"لم تصلنا أي معلومات رسمية حول زيارة وزير خارجيتنا إلى تركيا، أو عقد اجتماع ثلاثي مع نظيريه التركي والإيراني".

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي في السفارة الإيرانية في أنقرة، اليوم الثلاثاء، للوكالة أن زيارة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، إلى تركيا، والتي كانت مقررة اليوم أُلغيت.

وقال المكتب الإعلامي:" تم إلغاء زيارة وزير الخارجية الإيراني ظريف التي كانت مقررة اليوم إلى إسطنبول لعقد لقاء ثلاثي مع نظيريه التركي والقطري، ولم يحدد موعد جديد للزيارة".

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أمس أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيصل إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيريه، التركي مولود تشاووش أوغلو، والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

المصدر: سبوتنيك