نائب الرئيس التركي يصف اتهامات اليونان لتركيا بـ"دعاية مضحكة"

انتقد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي تصريحات للرئيسة اليونانية، كاترينا ساكيلاروبولو، وصفت فيها تركيا بـ"دولة احتلال" منوها بأن تلك الاتهامات "جهود دعائية مضحكة واستفزاز غير مجد".

جاء ذلك في تصريح أدلى به أوقطاي للأناضول، الثلاثاء، تعليقا على تصريحات أدلت بها رئيسة اليونان بحق تركيا، قبيل زيارتها إلى الشطر اليوناني لجزيرة قبرص.

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وأوضح أوقطاي أن ساكيلاروبولو أجرت زيارة قبل عدة أيام إلى جزيرة "ميس" التي تبعد عن البر اليوناني مسافة 580 كيلومترا، وعن الأراضي التركية 2 كيلومتر، وأنها قامت بأعمال استعراضية مع قوات بلادها هناك.

وأضاف أن ساكيلاروبولو زارت "الشطر الرومي" (اليوناني) من جزيرة قبرص عقب زيارتها لـ"ميس"، وصرّحت بشكل علني بضرورة إنهاء الوجود التركي في جزيرة قبرص.

وأشار أوقطاي إلى أن رئيسة اليونان تجهل الحقائق التاريخية التي تؤكد بأن جزيرة قبرص فتحها السلطان سليم خان الثاني عام 1571، وأن هذه البقعة الجغرافية ظلت أراضٍ تركية على مدى 307 أعوام".

وأكد نائب الرئيس التركي أن جزيرة قبرص شهدت خلال تلك الفترة حالة أمن واستقرار، على عكس الفترة التي خضعت فيها للإدارة البريطانية بين عامي 1878-1960، حيث قامت اليونان خلالها بأعمال استفزازية في كل فرصة سنحت لها.

وأشار إلى أن "اليونان هي التي ساهمت في انهيار الدولة المشتركة التي تأسست في الجزيرة عام 1959، ودعمت بشكل فاشي وعنصري، كافة الهجمات المسلحة التي استهدفت القضاء على الوجود التركي في الجزيرة والاستيلاء على حقوق القبارصة الأتراك".

وتابع قائلا: "تركيا ليست محتلة في جزيرة قبرص، بل على العكس تركيا منعت الاحتلال عبر عملية عسكرية ناجحة جاءت بطلب من القبارصة الأتراك يوم 20 يوليو عام 1974".

ولفت نائب الرئيس التركي إلى أن "أنقرة تعاملت بإيجابية مع كافة المبادرات الرامية لحل أزمة جزيرة قبرص بالطرق الدبلوماسية والسياسية، على عكس اليونان وإدارة قبرص الرومية".

وأكد أوقطاي أن "تركيا ستقدم الدعم في حال استعدت اليونان والقبارصة الروم لاستئناف التفاوض بشأن حل الدولتين ذات السيادة في الجزيرة".

وأردف قائلا: "إذا تبنّت رئيسة اليونان خطاب السلام والمصالحة، بدلا من لغة الحرب، فسيكون ذلك في مصلحة بلادها وإدارة قبرص الرومية والمنطقة بأسرها".

المصدر: الأناضول