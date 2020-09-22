المتحدث باسم الجيش الإيراني: سوريا طلبت منا تعزيز قدرة مضاداتها الدفاعية ونحن نعمل على ذلك

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، أبو الفضل شكارجي، إن سوريا طلبت منا تعزيز قدرة مضاداتها الدفاعية ونحن نعمل على ذلك.

وأوضح شكارجي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن طهران ترسل خبراء ومستشارين عسكريين إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، مضيفا أنه ليس لدى إيران قوات عسكرية نظامية في تلك الدول.

وقال المتحدث إن "الأوضاع الاقتصادية لا تسمح لنا بمنح كل شيء لحلفائنا مجانا وهم يشترون منا بعض الأشياء أحيانا".

المصدر: RT