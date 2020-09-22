بايدن يتهم ترامب بأنه أصيب بالذعر وحاول إخفاء عواقب الوباء

قال المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في اجتماع مع مؤيديه في ولاية ويسكونسن إن الولايات المتحدة تعرضت لأكبر ضرر في العالم من جائحة الفيروس التاجي، بسبب تصرفات الرئيس دونالد ترامب.

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وقال بايدن مهاجما الرئيس الأمريكي ترامب: "طوال حياته، فر دونالد ترامب من المشاكل التي واجهها. في ظل هذه الأزمة، الأزمة الحالية (كورونا)، عندما كان يتعين أن يلعب الرئيس دورا قياديا، هو لم يفلح في ذلك. لقد وقف في مكانه، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة، وأصيب بالذعر، ودفعت أمريكا أعلى ثمن بين جميع الدول".

وبحسب المرشح الرئاسي الديمقراطي، فإن الرئيس الحالي ترامب، خشية من الذعر في الأسواق المالية وتدني فرص إعادة انتخابه، أخفى عن الأمريكيين العواقب المحتملة لوباء كورونا.

في وقت سابق، أخطأ بايدن، متحدثا إلى الناخبين في فيلادلفيا في ذكر عدد الوفيات في البلاد من جراء فيروس كورونا، وذكر الرقم 200 مليون، بدلا من 200 ألف.

ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي يخطئ فيها المرشح الديمقراطي في الأرقام، وعلى سبيل المثال، أكد في يونيو بولاية بنسلفانيا أن 120 مليون شخص توفوا بسبب تفشي "كوفيد – 19".

وانتقد الرئيس دونالد ترامب، منافسه بايدن في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 3 نوفمبر، على هذا الخطأ في الأرقام، واصفا إياه بـ"الغباء الشديد".

المصدر: iz.ru