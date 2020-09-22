وكالة: السجن 18 عاما لملياردير صيني معارض "للرئيس"

حكمت محكمة في بكين بالسجن 18عاما، بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة، على قطب العقارات، رين شيتشيانغ، المعارض الصريح للرئيس شي جينبينغ الذي انتقد طريقة تعاطيه مع أزمة تفشي كورونا.

وقالت المحكمة في بكين في البيان، إن رين اختلس ما يقرب من 50 مليون يوان (7.4 مليون دولار) من الأموال العامة، وتلقى رشى بقيمة 1.25 مليون يوان.

وأضافت أن الرجل البالغ 69 عاما "اعترف طوعا وبصدق بارتكاب جميع جرائمه" وبأنه لن يستأنف قرار المحكمة. وتم تغريمه 4.2 مليون يوان (620 ألف دولار).

وجاء في الحكم الصادر الثلاثاء أن رين "استغل نفوذه" في منصبه في شركة هوايوان، ما كبد الشركة القابضة المملوكة للدولة، خسائر بأكثر من 116 مليون يوان، وبما قيمته أكثر من 53 مليون يوان من العقارات.

ورين شيتشيانغ، الذي كان يعد من النخبة في الحزب الشيوعي الحاكم، غاب عن الساحة العامة في مارس بعد وقت قصير على كتابته مقالة انتقدت بشدة تعاطي الرئيس الصيني مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب "أ ف ب".

وجرأة رين، رئيس مجلس إدارة شركة هوايوان للتطوير العقاري المملوكة للدولة، أكسبته لقب "المدفع الكبير".

ويتهم نشطاء حقوقيون الرئيس الصيني شي والحزب الشيوعي باستخدام اتهامات الفساد لإسكات المعارضة.

وفتحت هيئة الانضباط في الحزب الشيوعي الصيني تحقيقا بحق رين في أبريل، وبدأت جلسات المحاكمة في محكمة ببكين في سبتمبر، وتجمعت آنذاك مجموعة صغيرة من مؤيدي رين أمام مبنى المحكمة، بحضور مكثف للشرطة.

وقال أحد هؤلاء الأنصار لوكالة فرانس برس إنهم يدعمون رين لأنه "يجرؤ على قول الحقيقة".

ومقالة رين التي نشرها في وقت سابق هذا العام وانتقد فيها شي، أزيلت من شبكة الانترنت الصينية التي عادة تراقب المحتوى الذي يتحدى السلطات. لكن تم تشاركها على الانترنت خارج الصين.

وكتب رين من دون أن يسمي الرئيس شي :"هذا الوباء كشف حقيقة أن الحزب ومسؤولي الحكومة يهتمون فقط في حماية مصالحهم الخاصة، وأن الملك يهتم فقط بحماية مصالحهم ومواقعهم الأساسية".

وأضاف: "من وقف هناك لم يكن امبراطورا يتفاخر بملابسه الجديدة، بل مهرّجا جُرّد من ملابسه ويصر على أنه امبراطور".

وجذبت مدونته على منصة ويبو الشبيهة بتويتر، ملايين المتابعين قبل أن تغلق السلطات حسابه في 2016 بعدما دعا تكرارا إلى مزيد من الحريات للصحافة.

كما أزيلت سريعا الثلاثاء ردود الفعل التي انتشرت على الإنترنت على الحكم الصادر بحق رين.

ويذكر أن رين ابن نائب وزير تجارة سابق، وانتسب للحزب الشيوعي لعقود قبل طرده في يوليو، وكان يرتبط بعلاقات قوية مع نخبة الحزب.

المصدر: أ ف ب