سي إن إن: سنودن وافق على دفع أكثر من 5 ملايين دولار للحكومة الأمريكية!

ذكرت شبكة "CNN" أن إدوارد سنودن، الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية، وافق على دفع أكثر من 5 ملايين دولار للحكومة من عائدات بيع كتاب مذكراته "سجل دائم" العام الماضي.

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وتصرالسلطات الأمريكية في دعواها القضائية ضد سنودن على أن نشر تلك المذكرات ينتهك اتفاقية عدم الإفشاء عن الأسرار، التي وقعها سنودن أثناء عمله في الاستخبارات الأمريكية.

ويعتقد المدعي في هذه القضية أن جميع عائدات بيع ونشر كتاب "سجل دائم" يجب أن تعود إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا الشأن، تقول الشبكة التلفزيونية الأمريكية "CNN" إن سنودن حصل حينه من عائدات كتابه على 4.2 مليون دولار، بالإضافة إلى حوالي 1.03 مليون دولار، حصل عليها مقابل التحدث في 56 مناسبة، يتهم في أنه كشف فيها أيضا عن معلومات سرية.

يشار إلى أن المحكمة الأمريكية لم توافق بعد على خطة السداد المحددة، فيما أكد محامي سنودن أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الأمريكية لا يعني الوصول الفوري إلى الأموال، وذلك لأن سنودن يخطط لاستئناف حكم سابق حول مسؤوليته عن الكشف عن المعلومات.

وكان إدوارد سنودن نشر في عام 2013 معلومات عامة حول أساليب المراقبة الإلكترونية التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بما في ذلك التنصت غير القانوني على محادثات القادة الأجانب فيما بينهم.

وأرسل سنودن، هربا من الملاحقة الأمريكية، طلبات لجوء إلى سلطات عدة دول، بما في ذلك روسيا، حيث حصل في 1 أغسطس 2014، على تصريح إقامة في الأراضي الروسية لمدة ثلاث سنوات، وجرى تمديده لاحقا لنفس الفترة.

سنودن يتهم في الولايات المتحدة بانتهاك مادتين من قانون التجسس، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.

يذكر أن مسؤولي الإدارة الأمريكية صرحوا في عديد المناسبات أنهم يعتبرون سنودن خائنا وليس لديهم نية للتسامح معه، لأنه أضر بشكل خطير بمصالح الأمن القومي.

المصدر: تاس