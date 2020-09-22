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ترامب يشرح عمليا سبب وصفه صواريخ بأنها "super-duper"!

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ترامب يشرح عمليا سبب وصفه صواريخ بأنها
Reuters
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لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء محاولته تفسير سبب وصفه أسلحة جديدة لدى بلاده بأنها صواريخ  "super-duper"، من نطق كلمة "فرط صوتية".

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وعزا ترامب تسميته الصواريخ بـ"super-duper" إلى أنها أسهل على ألسنة عامة الناس من نطق كلمة "فرط صوتية"، وأكد بتعثره هو نفسه في نطقها.

وقال الرئيس الأمريكي في السياق إن الصواريخ "سوبر دوبر"، صواريخ هيدروجينية، فائقة السرعة.

وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة، جون بايدن، قد عجز عن تذكر عدد ضحايا الفيروس التاجي في بلاده، ويبدو أن السجال بين الرجلين شمل حتى مثل هذه الهنات، إذ وجد ترامب أن كلمة "فرط صوتية" صعبة جدا على الألسن.

المصدر: وكالات

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