اليونان تكشف عن جنسية الأشخاص الذين أحرقوا مخيما للاجئين

أمرت نيابة ميتليني في شرق اليونان باحتجاز ستة أفغان متهمين بأشعال الحريق الذي نشب في مطلع الشهر الجاري وأدى إلى تدمير مخيم موريا للاجئين.

وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم زاعمين بأنهم ضحية لشهادة أفغاني من قبيلة البشتون كان يقيم في المخيم تعمد إتهامهم لأنهم ينتمون إلى قبيلة الهزارا المضهدة من قبل البشتون.

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و بتوافق الإدعاء ونيابة ميتيليني تم احتجاز الأفغان الستة (أربعة في سن 19 عاما واثنان في سن 17 عاما) بتهمة ارتكاب جريمة اشعال حريق والمشاركة في مجموعة إجرامية مسؤولة عن الحريق الذي قاد إلى تدمير مخيم موريا.

و قال وزير الهجرة و اللجوء نوتيس ميتاركيس إن المتهمين سوف يرحلون الى بلدانهم بعد قضاء عقوبة السجن.

المصدر: RT