الهند تسجل أقل معدل إصابات يومية بفيروس كورونا في شهر

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند تسجيل 75083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 75083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 5.6 مليون حالة".

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وأضاف البيان أنه تم خلال آخر يوم أيضا تسجيل 1053 حالة وفاة جديدة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس، بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز