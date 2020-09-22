لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: العالم سئم الانقسامات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في رسالة بالفيديو نيابة عن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في كلمة بمناسبة الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم سئم من الانقسام.

وأضاف وزير الخارجية في كلمته: "اليوم، للأسف، لا تزال النزاعات المسلحة مستعرة في مناطق مختلفة من العالم. وتضاف إليها التهديدات الجدية، مثل الإرهاب الدولي، والمخدرات والجرائم الإلكترونية، وتغير المناخ. وفي هذه السنة، انضاف إلى هذه القائمة تحدي هائل آخر، وهو وباء فيروس كورونا، الذي تسبب في أزمات جدية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها".

وأكد لافروف أن صعوبة الاستجابة للمشاكل العالمية تتفاقم من سنة إلى أخرى، في ظل تزايد الانقسام، موضحا أن "هذا الوضع يرجع إلى حد كبير إلى عدم رغبة بعض الدول في الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للدول الأخرى".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هناك محاولات لإقحام وفرض مفاهيم ومعايير، في النظام العالمي، وما يصاحب ذلك من محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، واستخدام العقوبات الأحادية، في انتهاك لصلاحيات مجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف إن "المسار الطبيعي للتاريخ لا يمكن عكسه. واليوم، تتعزز مراكز جديدة للنمو الاقتصادي على الساحة الدولية، وتتزايد الحاجة إلى تسوية النزاعات المسلحة بالوسائل السلمية حصريا، مضيفا أن العالم سئم الانقسامات.

المصدر: نوفوستي