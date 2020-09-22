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ألمانيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 274158 حالة

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ألمانيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 274158 حالة
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1821 إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق البيانات تم تسجيل 1821 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 274158.

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وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9396 بعد تسجيل 10 حالات جديدة .

وبحسب الوزارة تعافى من المرض حوالي 243.7 ألف شخص.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، امس الاثنين، أن وباء "كورونا" كشف هشاشة العالم، وهناك الكثير من التحديات وافتقار للحلول، مشيرا إلى الحاجة لمواجهة التحديات بشكل مشترك.

المصدر: سبوتنيك

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