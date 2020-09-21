أنقرة تنتقد قرار الاتحاد الأوروبي بمعاقبة شركة تركية "خرقت حظر السلاح على ليبيا"

أكدت أنقرة أن إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى الشركات التركية للنقل البحري في قائمة العقوبات بدعوى خرق حظر السلاح إلى ليبيا، "لا يحمل أي قيمة" من منظور تركيا.

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وأضافت وزارة الخارجية التركية في بيان الثلاثاء: "على الاتحاد التخلي عن موقفه المنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة".

والإثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 شركات، هي "سيغما" الكازخستانية للشحن الجوي، و"Med Wave Shipping" الأردنية، و"أوراسيا" التركية للشحن، بسبب "انتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا".

ولدى الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية تتولى ضمان مراقبة الالتزام بحظر السلاح، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، بسبب الفوضى والاقتتال منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

المصدر: وكالات