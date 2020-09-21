البرازيل تسجل 13439 إصابة و377 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الاثنين، عن تسجلها 13439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد في انخفاض لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد 377 وفاة جراء الجائحة.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13439 ليصل العدد الإجمالي إلى 4558068 حالة.

وتمثل حصيلة اليوم انخفاضا لمؤشر الإصابات الجديدة حيث سبق أن سجلت البرازيل يوم 17 سبتمبر 36303 حالات، وفي 18 سبتمبر 39797، وفي 19 سبتمبر 33057، وفي 20 سبتمبر 16389.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 377 وفاة جديد جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 137272 حالة.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع طفيف لمؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس بعد أن شهد هذا العدد تراجعا كبيرا سابقا، حيث بلغت الحصيلة يوم 17 سبتمبر 829 حالة، وفي 18 سبتمبر 858، وفي 19 سبتمبر 739، وفي 20 سبتمبر 363.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالات