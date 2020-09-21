مندوب طهران في الأمم المتحدة: واشنطن لن ترى عودة القرارات الملغاة مطلقا

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن سعي واشنطن لإعادة فرض العقوبات التي تم رفعها عن طهران، "يفتقد لأي تأثيرات عملية"، وإنها "لن ترى عودة القرارات الملغاة مطلقا".

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ولفت مجید تخت ‌روانجي إلى أن واشنطن بهذه التصرفات "تشدد من عزلتها بعد فشلها المتكرر في الأمم المتحدة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "لن ترى بعينيها عودة القرارات الملغاة لأنها لا وجود لها وفق القوانين الدولية".

يذكر أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، على الرغم من رفض ذلك من قبل باقي أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت واشنطن من طرف واحد عن عودة عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران السبت الماضي، وهددت بفرض عقوبات على الدول الأخرى التي لن تلتزم بها.

المصدر: وكالات