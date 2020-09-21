إسرائيل تسجل 2461 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيلها 2461 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2641، مقابل 3790 في بيانات أمس الأحد، لتصل إلى 190037 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات الناشطة يبلغ حاليا 52263، بينها 653 تعتبر حرجة، وهناك 169 مريضا يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي، بينما وصلت حصيلة المتعافين إلى 136502.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 36 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في إسرائيل إلى 1272 شخصا.

ورصدت إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة لعدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الإغلاق للمرة الثانية في أول سابقة من نوعها عالميا، ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم 18 سبتمبر وستستمر مدة 3 أسابيع مع إمكانية التمديد.

المصدر: وكالات