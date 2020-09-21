الشرطة الكندية: 6 ظروف مسممة بـ"ريسين" أرسلت إلى الولايات المتحدة أحدها للبيت الأبيض

قالت الشرطة الكندية إنها فتشت شقة في ضاحية في مونتريال ترتبط بامرأة اعتُقلت لإرسالها ظروف بريدية تحتوي على مادة الريسين إلى البيت الأبيض وإلى خمسة عناوين أخرى في تكساس.

واعتقلت السلطات الأمريكية امرأة على الحدود مع كندا بالقرب من بافالو في ولاية نيويورك أمس الأحد للاشتباه بأنها أرسلت هذا السم القاتل بالبريد إلى عنوان البيت الأبيض. وكشف مصدران اليوم الاثنين أن المرأة تحمل الجنسيتين الكندية والفرنسية.

وقال الشرطي الكندي شارل بواري: "نعتقد أن ست رسائل في المجمل قد أُرسلت، واحدة إلى البيت الأبيض وخمس إلى تكساس".ولم يستطع بواري تحديد الأماكن التي أرسلت إليها الظروف البريدية في تكساس.

وذكر أرت فلوريس المتحدث باسم شرطة مدينة ميشان في تكساس أن الشرطة اعتقلت هذه المرأة من قبل في أوائل 2019، لكنه قال إنه لا يملك سجلات تخص عملية الاعتقال تلك، وأحال الأسئلة بخصوص الأمر إلى مكتب التحقيقات الاتحادي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة قوله إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في عدة رسائل يشتبه بأنها تحتوي على الريسين أرسلت إلى جهات إنفاذ القانون ومنشآت احتجاز في ساوث تكساس.

وكانت الشرطة ذكرت يوم السبت أن الرسالة أُرسلت من كندا على ما يبدو وقالت إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي طلب المساعدة. وجرى ضبط المظروف في مركز للبريد الحكومي قبل وصوله إلى البيت الأبيض.

ويمكن للريسين أن يسبب الوفاة خلال مدة تتراوح بين 36 و72 ساعة من التعرض لكمية صغيرة منه بحجم رأس دبوس. ولا يوجد أي ترياق معروف لهذه المادة السامة.

المصدر: "رويترز"