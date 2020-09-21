مبعوث أمريكي: واشنطن قلقة من تعاون إيران وكوريا الشمالية وتسعى لوقفه

قال إليوت أبرامز المبعوث الأمريكي الخاص بإيران اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق من تعاون إيران مع كوريا الشمالية وستفعل كل ما في وسعها لوقفه.

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وكان أبرامز يرد بذلك على سؤال لصحفي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة توصلت لدليل على استئناف طهران وبيونغ يانغ التعاون في تطوير صواريخ بعيدة المدى.

وجاءت تصريحات أبرامز تزامنا مع فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران بسبب برامجها النووية.

المصدر: "رويترز"