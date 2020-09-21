تايوان توجه تحذيرا غير مباشر للصين: حددنا الرد ومن حقنا الدفاع عن النفس "أمام العدو"

أعلنت تايوان أنها تملك "حق الدفاع عن النفس وسط تصاعد وتيرة المضايقات والتهديدات من مقاتلات العدو"، وهو ما بدا تحذيرا للصين بعدما أرسلت طائرات عبر "خط المنتصف" بمضيق تايوان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنها "حددت بوضوح" إجراءات الرد التي ستتخذها الجزيرة، وأن من حقها "الدفاع عن نفسها والتصدي للهجمات".

وقد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، أن طائرتين صينيتين مضادتين للغواصات حلقتا في مجال الدفاع الجوي التايواني إلى الجنوب الغربي من الجزيرة، ووجهت المقاتلات التايوانية تحذيرات لهما.

وأكدت وزارة الدفاع أن تايوان تحرص على اتباع نهج "عدم تصعيد الصراع أو التسبب في حدوث وقائع، وأشارت إلى أنها "لن تقوم بأعمال استفزازية" لكنها كذلك "لا تخشى العدو".

كذلك كانت طائرات صينية عبرت "خط المنتصف" في مضيق تايوان، ودخلت المجال الدفاعي الجوي للجزيرة يومي الجمعة والسبت، وهو ما دفع تايوان إلى إرسال طائراتها لاعتراضها ودفع الرئيسة تساي إينج ـ وين لوصف الصين بأنها تشكل "تهديدا للمنطقة".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون في مؤتمر صحفي في بكين على ذلك بالقول إن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وإنه لا يوجد ما يسمى بـ "خط المنتصف" في مضيق تايوان".

وعادة ما تراقب الطائرات المقاتلة التايوانية والصينية "خط المنتصف" في مضيق تايوان، لكنها لا تعبره رغم عدم وجود اتفاق رسمي على ذلك.

وتصاعد التوتر بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية بين تايبه وبكين التي تعتبر تايوان، إقليما تابعا لها، و"يمكن استعادته بالقوة إذا تطلب الأمر".

المصدر: وكالات