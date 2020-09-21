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ظريف يعلق على إعدام المصارع الإيراني أفكاري

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ظريف يعلق على إعدام المصارع الإيراني أفكاري
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المصارع الإيراني، نافيد أفكاري، الذي أعدمته سلطات بلاده في سبتمبر 2020.
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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن حكومة بلاده لم تؤثر على قرار القضاء إعدام المصارع، نافيد أفكاري.

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وأوضح ظريف، خلال كلمة أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن عبر دائرة تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن "القضاء الإيراني مستقل" والحكومة "ليست ضالعة" في إعدام أفكاري.

وشدد ظريف مع ذلك على أن الحكم القاضي بإعدام أفكاري صدر بسبب ارتكابه جريمة قتل وليس نظرا لمشاركته في الاحتجاجات ضد السلطات الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بتنفيذ حكم إعدام أفكاري يوم 12 سبتمبر بعد إدانته بقتل حارس أمن طعنا أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة في 2018.

مع ذلك تقول أسرة المصارع الإيراني إن إدانته استندت إلى اعتراف انتزع تحت التعذيب وتراجع عنه أفكاري في وقت لاحق، إلا أن النظام القضائي الإيراني رفض الطعون على الحكم.

وأثار هذا القرار انتقادات واسعة للسلطات الإيرانية من قبل كل من الولايات المتحدة، التي طلب رئيسها، دونالد ترامب، من طهران عدم تنفيذ الحكم، وكذلك الاتحاد الأوروبي، الذي قال: "حقوق الإنسان تظل سمة أساسية من سمات تواصلنا مع إيران".

المصدر: وكالات

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