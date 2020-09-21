القضاء البيلاروسي يحكم بإبقاء الناشطة كوليسنيكوفا قيد الاعتقال

أصدر القضاء البيلاروسي، اليوم الاثنين، قرارا بإبقاء الناشطة المعارضة، ماريا كوليسنيكوفا، قيد الاعتقال.

وقضت محكمة دائرة بارتيزانسكي في العاصمة مينسك بعدم تلبية طعن تقدم به فريق دفاع كوليسنيكوفا يعترض على الحكم الصادر يوم 8 سبتمبر بحبس الناشطة البيلاروسية.

وتعتبر كوليسنيكوفا، عضو الهيئة العامة للجنة التنسيقية التي شكلتها المعارضة البيلاروسية على خلفية الاحتجاجات عقب الانتخابات الرئاسية، من أبرز الشخصيات الناشطة المناهضة للسلطات الحالية في البلاد.

وسبق أن أكد فريق دفاعها أن القضاء البيلاروسي قرر تمديد حبس كوليسنيكوفا حتى 8 نوفمبر بعد توجيه تهم لها في إطار قضية جنائية تتعلق بالتحريض على الاستيلاء على السلطة.

وتشهد بيلاروس احتجاجات واسعة، يرافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس الماضي وأفضت إلى فوز الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصدت المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين الآخرين، حوالي 10% من الأصوات.

المصدر: وكالات