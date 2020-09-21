مستشفيان إسرائيليان يعلنان امتلاء أقسام كورونا بالكامل

أعلن مستشفيان إسرائيليان غلق أبوابهما أمام المصابين الجدد بمرض "كوفيد-19"، بسبب امتلاء أقسامها الخاصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا بالكامل.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن مركزي "شعاري تسيديك" في القدس و"أسوتا" في أسدود أعلنا، اليوم الاثنين، أنهما لن يستقبلا بعد الآن مرضى كورونا لأن أقسام كورونا فيها ممتلئة بالكامل.

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فيما كشف متحدث باسم مركز حاييم شيبا الطبي في إسرائيل، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن المركز يقدم حاليا العلاج لـ 70 مصابا بمرض "كوفيد-19"، وأكثر من 30 منهم في حالة حرجة.

وأكد المتحدث أن أقسام المركز المختلفة تسع لاستقبال مئات المصابين عند الضرورة، مضيفا أن قسما إضافيا تم تحضيره تحت الأرض ليعمل في فصل الشتاء.

يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل وفاة واحدة و2568 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1260 وفاة و188760 إصابة.

المصدر: وكالات