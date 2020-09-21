هولندا.. تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا

أظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية في هولندا أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد تجاوزت 2000 حالة لأول مرة كارتفاع يومي.

وجاء في بيان السلطات: "سجلت البيانات 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهذا خامس أعلى مستوى في أسبوع، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات نحو 96 ألف إصابة". أما إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس فيبلغ أكثر من 6 ألاف حالة وفاة.

وأكان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أعلن مؤخرا أن حكومته تقوم بتحضير قيود احترازية "على مستوى الأقاليم" للحد من تفشي الوباء بعد أن سجلت البلاد أرقاما عالية في عدد الإصابات.

ومن المتوقع أن تشمل القيود إغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر في المدن الرئيسية مثل أمستردام وروتردام ولاهاي.

المصدر: وكالات