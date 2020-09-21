أثينا تنتظر من زيارة بومبيو "دعما ملموسا" في ظروف "الاستفزازات التركية"

أعلنت الحكومة اليونانية أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور اليونان خلال الأيام القليلة، مشيرة إلى أنها تنتظر من واشنطن "دعما ملموسا" لأثينا في أزمتها مع أنقرة.

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وفي موجز صحفي، اليوم الاثنين، ذكر المتحدث باسم الحكومة، ستيليوس بيتساس، أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة دعما ملموسا في ظل "الاستفزازات التركية".

وقال بيتساس: "قبل كل شيء، ننتظر أن يؤكد ما قاله الجانب الأمريكي مرارا خلال الفترة الأخيرة، أي دعما عمليا لمواقف أثينا على جميع المستويات في ظل الاستفزازات التركية في شرق المتوسط".

وأضاف المتحدث أن هناك مواضيع عدة تتعلق بالتعاون بين اليونان والولايات المتحدة، ستتم مناقشتها خلال زيارة بومبيو إلى كل من العاصمة أثينا وجزيرة كريت.

وأوردت قناة ERT التلفزيونية اليونانية أن بومبيو سيزور اليونان في الفترة ما بين 27 و29 سبتمبر، بعد قمة الاتحاد الأوروبي، التي يتوقع أن تتبنى قرارا بشأن فرض عقوبات ضد تركيا. ومن المخطط أن يشارك الوزير الأمريكي في مؤتمر في شالونيكي، إلى جانب نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، ثم سيزور أثينا قبل توجهه إلى كريت حيث يمكن أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وشهدت العلاقات بين أثينا وأنقرة توترا حادا خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية قيام سفينة "أوروتش رئيس" التركية بأعمال مسح زلزالي في شرق البحر الأبيض المتوسط، في مياه تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة. وفي وقت سابق، دعا بومبيو كلا من تركيا واليونان إلى البحث عن حل دبلوماسي للأزمة.

المصدر: نوفوستي