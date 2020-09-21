إيران تدعو إلى الرقابة على الأنشطة النووية السعودية

دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى "الرقابة على الأنشطة النووية السعودية بشكل حيادي لا لبس فيه".

كذلك دعا صالحي خلال اجتماع المجمع العام للوكالة الدولية للطاقة النووية عبر الفيديو، إلى ضرورة انضمام "الكيان الإسرائيلي إلى معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي بشكل عاجل ومن دون شروط مسبقة".

وقال صالحي إنه ينبغي التصدي للإجراءات الأمريكية المدمرة، من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي والتعددية الدولية.

وأعربت إيران في وقت سابق عن قلقها من وجود "برنامج سعودي سري للتسلح النووي"، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم توضيحات بشأنه، ورفع تقرير حوله إلى أعضاء الوكالة.

المصدر: RT