وزير الصحة البريطاني يرجح عودة الوضع إلى طبيعته بحلول الصيف المقبل في حال نجح اللقاح

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن الوضع في بلاده بشأن فيروس كورونا قد يعود إلى طبيعته بحلول الصيف المقبل، إذا نجح اللقاح وتم طرحه في أوائل عام 2021.

وأوضح وزيرالصحة في تصريح، اليوم الاثنين، أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر ضعفا في نهاية هذا العام.

وقال إن "اللقاح قد يكون متوفرا للعموم في النصف الأول من العام المقبل، إذا سارت الأمور على ما يرام ... لا تزال هناك فرصة لتوفير اللقاح قبل عيد الميلاد (رأس السنة)، وأول الناس الذين سيحصلون عليه، هم الأشخاص الأكثر ضعفا".

هذا وتبحث السلطات البريطانية فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، بعد تسجيل ارتفاع في وتيرة الإصابات.

وتشهد بريطانيا مؤخرا ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بالمرض، إلى ما لا يقل عن ستة آلاف حالة يوميا، وسجلت البلاد حتى الآن 41777 حالة وفاة، وهي الحصيلة الأعلى في أوروبا، والخامسة على مستوى العالم.

المصدر: رويترز