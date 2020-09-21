اتفاقية تعاون إماراتي - إسرائيلي في مجال السينما وخطط لمهرجان سينمائي إقليمي

وقعت لجنة أبوظبي للأفلام وصندوق الأفلام الإسرائيلي ومدرسة "سام شبيغل" للسينما والتلفزيون الإسرائيلية اتفاقية تعاون للتدريب والإنتاج.

وذكر بيان مشترك، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تتضمن خططا لمهرجان سينمائي إقليمي سنوي بالتناوب بين أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل.

ومن جهة أخرى أعلنت بورصة دبي للألماس، الخميس الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإسرائيلية بهدف تعزيز فرص التجارة الثنائية والابتكار في صناعة الألماس.

وتأتي هذه الخطوات بعد أيام من توقيع الأمارات وإسرائيل اتفاقية لتطبيع العلاقات، في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

المصدر: رويترز