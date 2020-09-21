"حرب بلا دماء".. وصف وزير إيراني للعلاقة مع الولايات المتحدة

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخوض حربا ضد إيران بفرضها عقوبات على صادرات نفط الجمهورية الإسلامية، حسب وكالة رويترز.

وقال الوزير: "اليوم، إيران ما زالت تواجه حربا"، موضحا بأن "أمريكا تشن حربا ضد إيران بدون إراقة دماء".

سبق للوزير الإيراني أن دعا أمس الأحد الدول الأعضاء في منظمة الأوبيك إلى "التنديد باستخدام النفط كأداة سياسية لفرض العقوبات والضغوط على الأمم المنتجة للنفط".

تأتي تصريحات وزير النفط الإيراني هذه بعد إعلان واشنطن عزمها معاودة العمل على فرض عقوبات على إيران فشلت قبل أسابيع في تمريرها عبر الأمم المتحدة.

المصدر: وكالة رويترز