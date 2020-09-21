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خبير عسكري أمريكي يتحدث حول احتمالات نشوب حرب برية مع روسيا

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خبير عسكري أمريكي يتحدث حول احتمالات نشوب حرب برية مع روسيا
Reuters
جنود أمريكيون - أرشيف
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قيم الخبير العسكري الأمريكي كريس أوسبورن في مقال بمجلة المصلحة القومية، فرص الولايات المتحدة في حال اندلاع حرب برية مع روسيا.

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وأشار الكاتب إلى أن القوات المسلحة الروسية في حوزتها 12 ألف دبابة، أي ضعف ما تمتلكه الولايات المتحدة، معلقا بقوله إن هذه البيانات "تضع أمامنا سؤالا  مثيرا للاهتمام حول احتمالات حرب برية واسعة".

ورأى الخبير أن التنبؤ بالنتيجة المحتملة للتصادم يعقده، غياب البيانات المتعلقة بالتحديث التقني للدبابات "تي – 72 بي".

وشدد أوسبورن أيضا على أن روسيا قوة برية عظمى، والولايات المتحدة لديها "قوة بحرية وجوية ضخمة"،  ورأى بالعلاقة مع ذلك، أن الأمريكيين سيتمكنون من هزيمة روسيا على الأرض، إذا حصلوا على تفوق في السماء.

المصدر: نوفوستي

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