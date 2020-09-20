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رئيس هندوراس: سنفتتح سفارة لدى إسرائيل في مدينة القدس ونأمل أن يحدث ذلك هذا العام

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رئيس هندوراس: سنفتتح سفارة لدى إسرائيل في مدينة القدس ونأمل أن يحدث ذلك هذا العام
Reuters Jorge Cabrera
رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز.
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أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، أن بلاده ستفتح سفارة لدى إسرائيل في مدينة القدس، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك خلال العام الجاري.

وذكر هيرنانديز، في تغريدة نشرها مساء الأحد: "أجريت منذ قليل اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتعزيز تحالفنا الاستراتيجي والاتفاق على افتتاح سفارتين في تيغوسيغالبا".

وأضاف: "نأمل في اتخاذ هذه الخطوة التاريخية حتى نهاية هذا العام في حال سيكون ذلك ممكنا في ظل الجائحة".

وتحتضن القدس حاليا سفارتين أجنبيتين لدى إسرائيل، وهما للولايات المتحدة، التي نقلت بعثتها الدبلوماسية إلى المدينة المقدسة في مايو 2018، ولغواتيمالا، التي اتخذت هذه الخطوة بعد عدة أيام.  

المصدر: RT

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