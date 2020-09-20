سيول جامحة تجتاح جنوب فرنسا والسلطات تعلن مستوى الخطر الأعلى

فقد شخصان جنوب فرنسا اليوم الأحد، جراء سيول مفاجئة نجمت عن عواصف أدت إلى سقوط أمطار غزيرة قوية على مناطق من تلال سيفين شمالي مدينة مونبلييه، حيث تم إعلان المستوى الأحمر للخطر.

وذكرت بلدية غارو أن المفقودين هما ممرضة في 64 عاما من عمرها ورجل كان يمارس رياضة الركض في الجبال المحلية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المستوى الأحمر للخطر في المنطقة، الذي يعتبر الأعلى من نوعه.

⛈️ Premier épisode cévenol de la saison en cours dans les Cévennes. Le Gard, l'Hérault et la Lozère sont en vigilance orange pour pluies-inondations et orages. Des cours d'eau en crue dans le Gard comme ici à Notre-Dame-de-la-Rouvière (📹 @VincentLhermet) pic.twitter.com/vnjVaLtzco — Alexandre (@alex_le_bars) September 19, 2020

وحشدت أجهزة الطوارئ مروحيات و700 شخص لمساعدة السكان الذين تضرروا من السيول التي أدت أيضا إلى إغلاق طرق وقطع مياه الشرب والكهرباء عن بعض المناطق.

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلى المنطقة المنكوبة، الأحد، وقال إنه تم إنقاذ نحو 50 شخصا من مياه السيول وتوفير مأوى عاجل لنحو 420 آخرين.

المصدر: وكالات