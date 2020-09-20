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سيول جامحة تجتاح جنوب فرنسا والسلطات تعلن مستوى الخطر الأعلى

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سيول جامحة تجتاح جنوب فرنسا والسلطات تعلن مستوى الخطر الأعلى
twitter/ @alex_le_bars
سيول قوية تضرب مناطق شمالي مدينة مونبلييه جنوب فرنسا.
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فقد شخصان جنوب فرنسا اليوم الأحد، جراء سيول مفاجئة نجمت عن عواصف أدت إلى سقوط أمطار غزيرة قوية على مناطق من تلال سيفين شمالي مدينة مونبلييه، حيث تم إعلان المستوى الأحمر للخطر. 

وذكرت بلدية غارو أن المفقودين هما ممرضة في 64 عاما من عمرها ورجل كان يمارس رياضة الركض في الجبال المحلية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المستوى الأحمر للخطر في المنطقة، الذي يعتبر الأعلى من نوعه.

وحشدت أجهزة الطوارئ مروحيات و700 شخص لمساعدة السكان الذين تضرروا من السيول التي أدت أيضا إلى إغلاق طرق وقطع مياه الشرب والكهرباء عن بعض المناطق.

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلى المنطقة المنكوبة، الأحد، وقال إنه تم إنقاذ نحو 50 شخصا من مياه السيول وتوفير مأوى عاجل لنحو 420 آخرين.

المصدر: وكالات

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