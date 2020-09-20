بايدن: سألغي ترشيح يعرضه ترامب للمحكمة العليا الأمريكية حال فوزي في الانتخابات

أكد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أنه سيلغي، حال فوه في السابق، الترشيح الذي سيختاره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمنصب الشاغر في المحكمة العليا.

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وقال بايدن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في مدينة فيلاديلفيا: "في حال فوزي في الانتخابات سيتم سحب الترشيح الذي سيعرضه ترامب. أنا باعتباري رئيسا جديدا سيكون من يختار خلفا غينزبورغ".

وأضاف: "يجب أن تلقى أصوات الناخبين في هذه الدولة آذانا صاغية... إنهم بالذات يجب أن يقرروا، مثلما ينص عليه الدستور، من يحق له القيام بهذا التعيين".

وشدد السياسي الديمقراطي على أن سعي ترامب لعرض مرشحه عبر مجلس الشيوخ الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية "ممارسة للسلطة السياسية الفظة".

وتوفيت روث بيدر غينزبورغ، القاضية الأمريكية المخضرمة التي تعتبر من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في البلاد وأيقونة لليبراليين، يوم 18 سبتمبر عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك قبل أقل من شهرين على انتخابات الرئاسة الأمريكية، وكانت الراحلة تعد القاضي الأكبر سنا في المحكمة العليا.

وأكد ترامب مرارا في وقت سابق نيته عرض مرشح للمنصب الشاغر في المحكمة العليا الأمريكي على مجلس الشيوخ في الأسبوع المقبل، أي قبل انتخابات 3 نوفمبر، مشيرا إلى أنه تم وضع قائمة مختصرة لأسماء للمرشحين المحتملين، كما لفت إلى أنه يعطي الأولوية لامرأة لتكون خليفة لغينزبورغ.

وتضم المحكمة العلية الأمريكية 9 مقاعد، ويتم تعيين القضاة فيها لمدى الحياة باقتراح من قبل رئيس الدولة، وينتمي 5 من أصل 8 أعضاء متبقين إلى الحزب الجمهوري، و3 إلى المعسكر الديمقراطي، وتمثل هذه الهيئة القضائية ساحة معركة شرسة بين القوتين المتنافستين على الهيمنة في هذا القطاع.

المصدر: وكالات