بالفيديو.. "عملية دهس مفترضة" خلال مظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية سائقا مشتبها به في محاولة دهس متظاهرين محتجين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

ويظهر الفيديو سيارة تتجه بسرعة كبيرة نحو حاجز شرطة مقام أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع بلفور، بالتزامن مع الحملة الاحتجاجية التي بلغ عدد المشاركين فيها نحو ثلاثة آلاف شخص.

وفي آخر لحظة، توقفت السيارة، تلبية لطلب الضباط المتواجدين في الموقع الذين أشهر بعضهم أسلحتهم، وأخرج عناصر الشرطة السائق من السيارة وطرحوه أرضا واقتادوه إلى حافلة شرطية.

ويؤكد الفيديو أن أحد الضباط اعتدى بالضرب على الموقوف خلال نقله إلى الحافلة.

צילומים בלעדיים ל"שיחה מקומית" של החשוד בניסיון הדריסה בהפגנה בירושלים מבצע את המעשה ונעצר. מהמשטרה במחוז ירושלים נמסר כי החשוד הועבר לחקירה.



צילום: אורן זיו pic.twitter.com/7ucKLlAmdX — שיחה מקומית (@mekomit) September 20, 2020

وأكدت الشرطة في بيان لها أنها اعتقلت الشخص موضحة أن الاستجواب جار معه.

وتعد حملة اليوم أول مظاهرة احتجاجية شعبية تنظم في إسرائيل منذ إعادة فرض الإغلاق الشامل بسبب ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتقلت الشرطة خلال المظاهرة شخصا واحدا بتهمة تحريض زملائه المحتجين على عدم ارتداء الكمامات الطبية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية