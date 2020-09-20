رئيس وزراء اليابان الجديد يعلن الاتفاق مع ترامب على تعزيز "التحالف الاستراتيجي" بين بلديهما

ذكر رئيس الوزراء الياباني الجديد، يوشيهيدي سوغا، أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال بينهما اليوم الأحد، على تعزيز التحالف الأمني الاستراتيجي بين بلديهما.

وقال سوغا، في تصريح صحفي أدلى به حول المكالمة: "أكدنا السعي إلى تعزيز التحالف الاستراتيجي بين اليابان والولايات المتحدة، الذي يمثل حجر زاوية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف سوغا: "كما اتفقنا على التعاون الوثيق في إطار قضية كوريا الشمالية وبهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا".

ونقل رئيس الوزراء الياباني عن الرئيس الأمريكي قوله إنه يجب تعزيز التحالف بين البلدين، وأنه مستعد للاتصال مع سوغا "24 ساعة يوميا".

وانتخب "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم في اليابان سوغا رئيس وزراء جديدا للبلاد يوم 14 سبتمبر، خلفا لرئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، الذي تولى زمام السلطة في البلاد على مدار 8 سنوات، ما يمثل رقما قياسيا في اليابان، وأعلن استقالته بسبب تدهور حالته الصحية.

المصدر: وكالات